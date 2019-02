In einem Mehrfamilienhaus in Lambrecht (Kreis Bad Dürkheim) ist in der Nacht auf Freitag ein Feuer ausgebrochen. Fünf Menschen kamen dabei ums Leben. Die Brandursache steht noch nicht fest.

Das Feuer brach laut Polizei im Dachgeschoss eines Mehrfamilienhauses aus. Unter den fünf Toten seien keine Kinder, sagte ein Polizeisprecher am Freitagmorgen. Nähere Informationen zu den Toten konnte er noch nicht geben: "Es sind noch nicht alle identifiziert." Großeinsatz der Feuerwehr in Lambrecht SWR Das Gebäude ist unbewohnbar Weitere Personen, die sich in dem Haus aufgehalten hatten, blieben unverletzt. Das Gebäude wurde während des Feuerwehreinsatzes vollständig geräumt und ist unbewohnbar. Fünf Menschen sterben bei Brand in Lambrecht SWR Christin Harthard Das Feuer war am Donnerstag um 23.30 Uhr ausgebrochen, wie die Staatsanwaltschaft Frankenthal und das Polizeipräsidium Rheinpfalz mitteilten. Der Brand sei von Bewohnern aus dem Haus gemeldet worden. Die Höhe des Sachschadens liegt den Angaben zufolge bei mehreren hunderttausend Euro.