OB hat externe Gutachter eingeschaltet

Der Oberbürgermeister von Frankenthal, Martin Hebich (CDU), hat umfangreiche Untersuchungen in der Stadtklinik angekündigt. Anlass sind die Vorwürfe, dass Patienten länger als nötig künstlich beatmet wurden. Die "Süddeutsche Zeitung" hatte in ihrer Donnerstagausgabe von angeblichen Bonuszahlungen an den zuständigen Chefarzt berichtet.