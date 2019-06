In der Nacht zum Sonntag ist auf einer Landstraße bei Böhl-Iggelheim (Rhein-Pfalz-Kreis) ein Motorradfahrer ums Leben gekommen. Der 49-Jährige verlor die Kontrolle über seine Maschine und stürzte.

Das teilte die Polizei mit. Bei dem Sturz verletzte sich der Biker so schwer, dass er noch an der Unfallstelle starb. Ein Zeuge konnte in der Nähe einen schwarzen Dacia erkennen. Wer weitere Angaben zum Unfallhergang oder zu dem schwarzen Dacia machen kann, soll sich bei der Polizei in Schifferstadt melden (Telefon 06235 / 495-0).