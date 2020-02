per Mail teilen

Messerangriff in Böhl-Iggelheim: Ein 23-Jähriger hat am Donnerstag wohl nach einem Streit einen Mann erstochen und einen anderen schwer verletzt. Der Angreifer wurde festgenommen.

Bei dem mutmaßlichen Täter handelt es sich um einen in Deutschland geborenen türkischen Staatsangehörigen, der in der 10.000-Einwohner-Gemeinde lebt. Der Getötete ist 24 Jahre alt und ein Asylbewerber aus Somalia. Der Schwerverletzte ist ein 20 Jahre alter polnischer Staatsangehöriger, der in Italien geboren wurde.

Was ist das Motiv?

Die Polizei geht davon aus, dass das Motiv für die Bluttat im persönlichen Bereich liegt. Die Polizei schließt einen rechtsextremistischen oder terroristischen Hintergrund oder einen Zusammenhang mit dem tödlichen Angriff in Hanau aus.

Kripo Ludwigshafen ermittelt

Die Polizei betonte in einer Mitteilung ausdrücklich, es gebe nach ihren Erkenntnissen weder einen zweiten Täter, noch gehe eine Gefahr für die Bevölkerung aus. Die Kripo in Ludwigshafen hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Ermittler suchen Zeugen.