Laut einer aktuellen Studie der Caritas hat die Stadt Ludwigshafen mit fast 15 Prozent die höchste Quote an Schulabbrechern in ganz Rheinland-Pfalz.

Laut der Studie verließen 2017 in Ludwigshafen 14,7 Prozent der Schüler die Schule ohne einen Abschluss. Die Quote ist doppelt so hoch wie im Landesdurchschnitt. Zum Vergleich: In Speyer waren es in dem Zeitraum nur 3,2 Prozent der Schüler, die keinen Abschluss haben und im Rhein-Pfalz-Kreis sind nur 3,4 Prozent. Bundesweit sind 52.000 Schüler betroffen. Sprachschwierigkeiten gehören zu den Hauptursachen Ein Sprecher des rheinland-pfälzischen Bildungsministeriums sagte, man wolle sich die Zahlen nun mit der Stadt anschauen und geeignete Maßnahmen ergreifen. Ziel sei es, dass möglichst viele Schüler einen Abschluss erreichten. Laut Caritas sind Sprachschwierigkeiten von Schülern mit Migrationshintergrund eine Ursache für die hohe Quote. Für viele sei es einfach schwierig, Deutsch zu lernen und gleichzeitig den Schulabschluss zu machen, so die Studie. Zahlreiche landesweite Förderangebote Momentan gibt es einige landesweite Projekte, um das Problem zu lösen. Dazu gehören Hausaufgabenbetreuung und Sprachförderung. Im Herbst soll es auch ein landesweites Projekt geben, das Schulen unterstützt, die vor allem von Schülern und Schülerinnen aus sozial benachteiligten Familien besucht werden. Dabei sollen auch Lehrer gecoacht werden. Außerdem soll es Fortbildungen und Beratungsangebote geben. An dem Projekt könnte sich laut dem Ministerium auch die Stadt Ludwigshafen beteiligen.