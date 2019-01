per Mail teilen

As Nikoläuse verkleidet kurvten Biker bei einer Spendentour im Dezember mit ihren Harleys durch die Südpfalz. Jetzt steht fest: Dabei sammelten sie 25.000 Euro für das Kinderhospiz Sterntaler in Dudenhofen (Rhein-Pfalz-Kreis).

Das Geld sei auf dem Konto des Kinderhospiz Sterntaler in Dudenhofen eingegangen, sagte ein Sprecher am Dienstag. Die Summe sei doppelt so hoch wie im Jahr zuvor.

Die Nikolaus-Biker von Landau SWR

Besuch in Kinder- und Seniorenheimen

"Die Aktion trifft wohl den Nerv vieler. Die Menschen wissen, dass ihre Spende wirklich ankommt", sagte der Sprecher. Die Biker-Gruppe besucht seit 2015 am Nikolaustag Kinder- und Seniorenheime der Region. Vergangenes Mal waren rund 12.500 Euro zusammengekommen. Es gebe bereits Anfragen für 2019.