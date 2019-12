Die Polizei sucht nach unbekannten Tätern, die in der Nacht zum 1. Weihnachtsfeiertag in eine katholische Kirche in Bellheim eingedrungen sind. Sie brachen nach Polizeiangaben eine Tür zu dem Kirchengebäude auf und durchsuchten die verschiedenen Räumlichkeiten. Aus einem Behälter entwendeten einen Geldbetrag in nicht bekannter Höhe.