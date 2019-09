per Mail teilen

Unbekannte haben in den vergangenen Wochen etwa drei Tonnen Kartoffeln und 30 Kürbisse von einem Feld in Bellheim (Kreis Germersheim) gestohlen. Der Schaden beträgt rund 3.000 Euro, wie die Polizeiinspektion Germersheim am Sonntag mitteilte. Wie genau die vielen Kartoffeln und Kürbisse von dem Feld transportiert wurden, blieb unklar. Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise.