Ab Montag wird die Salierbrücke zwischen Hockenheim und Speyer zwei Jahre lang gesperrt und saniert. Autofahrer sollten sich genau ansehen, wie sie noch fahren können.

Die Salierbrücke wurde 1954 gebaut und ist extrem marode. Sie muss dringend saniert werden und wird zwei Jahre lang gesperrt. Autofahrer müssen über die A61 ausweichen.

Aber auch an der A61 wird es im Zuge der Sanierung Sperrungen geben, um Verkehrschaos zu vermeiden. Autofahrer können nicht wie gewohnt von Norden kommend direkt von der B9 auf die Autobahn Richtung Hockenheim fahren. Diese Auffahrt wird dicht gemacht und die Fahrzeuge eine Ausfahrt früher abgeleitet und auf einem Umweg zur A61 Richtung Osten (Hockenheim) geführt. Das soll verhindern, dass es durch das deutlich höhere Verkehrsaufkommen zu Staus kommt.

Umleitung für die B9 zur A61 Richtung Hockenheim Regierungspräsidium Karlsruhe

Sperrung ab 9:30 Uhr

Die Salierbrücke ist ab Montag Vormittag 9:30 Uhr zwei Jahre lang für Autofahrer nicht befahrbar. Rettungs- und Polizeieinsatzfahrzeuge dürfen nach wie vor darüberfahren, ebenso ein Busshuttle. Schüler und Pendler sollen so schneller in die Speyerer Innenstadt kommen. Sie werden zu einem neuen Umsteige-Punkt (Altlußheim-Luxhof) auf rechtsrheinischer Seite gebracht und der Shuttlebus (Linie 717) bringt sie dann zum Domplatz in Speyer.

Plan für den Busshuttle und die Busumfahrung Regierungspräsidium Karlsruhe

Für Autofahrer wurde auf rechtsrheinischer Seite (fünf Gehminuten vom Haltepunkt Altlußheim-Luxdorf) ein Parkplatz eingerichtet. Ob und wie stark er allerdings genutzt werden wird, ist noch unklar. Für Pendler ist es möglicherweise einfacher, den Umweg über die A61 von etwa 11 Minuten in Kauf zu nehmen, so eine verantwortliche Planerin zum SWR.

Busse fahren Umleitungen

Wer nicht den Shuttlebus über die Salierbrücke, sondern den ganz regulären Bus nach Speyer nutzt, fährt künftig wie die Autofahrer über die A61. Vorteil: Die Nutzer müssen nicht umsteigen.

Was sich durch die Sperrung der Salierbrücke verändert Eine der bedeutendsten Verkehrsachsen der Rhein-Neckar-Region wird saniert. Worauf sich Verkehrsteilnehmer nun einstellen müssen.

Kostenpunkt 11 Millionen Euro

Die Brücke ist nicht mehr verkehrssicher. Die Heidelberger Baufirma BWS wird die Pfeiler und Fahrbahnen sanieren, auch soll der Korrosionsschutz und das Entwässerungssystem verbessert werden.

Die Salierbrücke war 1954/55 auf Fundamenten einer Eisenbahnbrücke errichtet worden. Täglich überqueren mehr als 20.000 Fahrzeuge auf der Brücke den Rhein. 2012 zeigte eine Untersuchung, dass sowohl die Vorlandbrücke, als auch die eigentliche Querung über den Fluss nicht mehr tragfähig genug ist.