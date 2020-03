Die wegen Verdacht auf Coronavirus geschlossene Dorschberg-Grundschule in Wörth im Landkreis Germersheim wird am Montag wieder geöffnet. Das hat der Landkreis Germersheim mitgeteilt.

Die getesteten Kinder und ihre Angehörigen sind nicht mit dem Coronavirus infiziert. Es habe also zu keiner Zeit die Gefahr bestanden, dass die Infektion in die Schule getragen werden konnte.

Am Montag wieder geöffnet: die Grundschule in Wörth war vorsichtshalber geschlossen. Stadtverwaltung Wörth am Rhein

Am Mittwoch gab das Gesundheitsministerium bekannt, dass sich ein Elternteil aus dem Landkreis Germersheim mit dem Coronavirus infiziert hatte. Daraufhin wurde die Schule vorsichtshalber geschlossen. Die Familie der Schülerin befindet sich weiterhin in Quarantäne. Sie hätten nur milde Symptome, es gehe ihnen aktuell gut.

Kindergarten geschlossen

Auch im Landkreis Bad Dürkheim wurde eine Person positiv auf das Coronavirus getestet, so das Gesundheitsministerium in Mainz. Die Frau kommt nach Angaben des Landkreises Bad Dürkheim aus Wachenheim an der Weinstraße. Die Frau soll sich beruflich in Italien angesteckt haben. Aktuell sei sie mit ihrem Mann und ihrem Kind Zuhause in Quarantäne. Ihr ginge es soweit gut, ihre Familienmitglieder hätten aktuell keine Symptome. Trotzdem schließt die Kreisverwaltung nach eigener Aussage nun aus Vorsorge ab Donnerstag die Kindertagesstätte „Pusteblume“, in die das Kind der Infizierten gegangen sein soll.

Drei neue Fälle in Rheinland-Pfalz

Insgesamt gibt es drei neue Coronafälle in Rheinland-Pfalz. Neben den beiden Personen in den Landkreisen Bad Dürkheim und Germersheim meldet das Gesundheitsministerium einen Fall im Landkreis Mayen-Koblenz.