Bad Dürkheim:

Die Polizei sucht nach einem flüchtigen Autofahrer, der am Abend auf der B 37 bei Bad Dürkheim einen Unfall verursacht hat. Der Autofahrer war bei einem Überholmanöver mit einem entgegenkommenden Fahrzeug zusammengeprallt. Der Mann flüchtete nach Polizeiangaben nach dem Unfall zu Fuß in die Weinberge. Die Suche in der Nacht mit einem Polizeihubschrauber und Spurhunden blieb ohne Erfolg. Zwei Personen wurden ins Krankenhaus eingeliefert. Die B 37 war an der Unfallstelle für 3 Stunden gesperrt.