Mit Keimen belastete Wurst der hessischen Firma Wilke ist auch in die Pfalz geliefert worden. Nach Angaben der Gesundheitsämter sind zahlreiche Einzelhändler, Gastronomiebetriebe, Großküchen sowie Caterer und Kantinen betroffen. Das Landesuntersuchungsamt in Koblenz hat an die Gesundheitsämter in der Vorder- und Südpfalz Listen mit Kunden geschickt, die von Wilke Wurstwaren bezogen haben. Allein im Landkreis Bad Dürkheim waren das 25 Kunden-Adressen, darunter die Metro in Kirchheim. Diese wurden telefonisch dazu aufgefordert, die Wilke-Produkte aus dem Sortiment zu nehmen. Allerdings ist bei zahlreichen industriell verarbeiteten Lebensmitteln, in denen Wilke-Produkte enthalten sind, die Herkunft nicht gekennzeichnet. Deshalb sind Lebensmittelkontrolleure unterwegs, die beispielsweise Küchen in Kitas, Krankenhäusern oder Altenheimen auf Wurst unbekannter Herkunft kontrollieren. Diese wird dann vernichtet.