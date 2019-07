per Mail teilen

Die Polizei hat am Sonntagabend einen 59-jährigen Patienten einer Fachklinik in Bad Dürkheim festgenommen. Nach Angaben der Polizei soll er die Kassiererin der Cafeteria mit mehreren Faustschlägen niedergeschlagen und ausgeraubt haben. Patienten, die das Geschehen mitbekamen konnten den Mann bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. Der 59-Jährige war laut Polizei betrunken. Die Kassiererin musste in ein Krankenhaus gebracht werden.