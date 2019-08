per Mail teilen

Ministerpräsidentin Malu Dreyer übergibt dem Landkreis Bad Dürkheim am Nachmittag einen Förderbescheid für schnelles Internet über 20 Millionen Euro . Damit können in Zukunft auch entlegene Gebiete im Kreis Bad Dürkheim mit schnellen Internetanschlüssen versorgt werden.

Noch immer haben viele Haushalte in abgelegenen Gegenden und Tälern oder in Ortsrandlagen kein schnelles oder sogar gar kein Internet. Sie waren als Kunden für die Internet-Anbieter nicht interessant. Zu hoch wären die Investitionen gewesen, um diese Haushalte anzuschließen. Das soll sich mit der Förderung durchs Land und vom Bund ändern. Eine Telekommunikations-Firma aus dem Saarland wird im Kreis Glasfaserkabel verlegen. Nach Angaben der Kreisverwaltung wird dann jeder Haushalt, der dies wünscht einen Anschluss für schnelles Internet erhalten. Zusätzliche Kosten für teils kilometerlange Kabel-Strecken werden mit insgesamt 50 Millionen Euro bezuschusst. Der Ausbau soll nach Angaben der Kreisverwaltung noch in diesem Jahr beginnen.