Der Wormser Unternehmer Christian Gutland hat einem Bericht der "Rheinpfalz" zufolge das Schlosshotel in Bad Bergzabern für 1,4 Millionen gekauft. Zuvor hatten Stadt und Land rund sieben Millionen Euro in die Sanierung investiert. Gutland hatte das historische Gebäude bereits einmal vor mehr als zehn Jahren unter der Regierung von Kurt Beck (SPD) übernommen und wollte es mit Zuschüssen des Landes sanieren. Als die Kosten dafür deutlich über den Planungen lagen, gab Gutland das Hotel an die Stadt ab. Gutland pachtete das Gebäude und ließ sich ein Vorkaufsrecht einräumen. Das nahm er laut Zeitungsbericht jetzt in Anspruch.