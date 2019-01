Das Bundesverfassungsgericht hat gefordert, dass die Untersuchungshaft für den Angeklagten im Babymord-Prozess überprüft wird. Ob der Mann entlassen wird, entscheidet sich in wenigen Tagen.

Das Pfälzische Oberlandesgericht in Zweibrücken will nach SWR-Informationen Anfang der nächsten Woche entscheiden, ob der Angeklagte im Frankenthaler Babymord-Prozess aus der Untersuchungshaft entlassen werden muss. Ein Sprecher des Oberlandesgerichts sagte, die Prozessakte und eine Stellungnahme des Frankenthaler Landgerichtes seien angefordert.

Der Angeklagte sitzt seit Mai 2016 in U-Haft, ein Urteil ist nicht abzusehen.

Verhältnismäßigkeit müsse gewahrt werden

Das Bundesverfassungsgericht hatte am Freitag einer Beschwerde des Angeklagten stattgegeben und angeordnet, dass die U-Haft erneut überprüft wird. Das Gericht kritisiert unter anderem, dass die zuständige Kammer in Frankenthal nicht oft genug terminiert habe. Der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit setze der Dauer der Untersuchungshaft auch unabhängig von der Straferwartung Grenzen. Die lange Untersuchungshaft verstoße gegen sein Grundrecht auf Freiheit der Person, so die Verfassungsrichter in ihrem Beschluss.

Angeklagter soll Baby vom Balkon geworfen haben

Der Angeklagte soll in Frankenthal seine zwei Monate alte Tochter vom Balkon seiner Wohnung im ersten Stock geworfen und so getötet haben. Es ist der zweite Prozess gegen den Frankenthaler. Eine erste Verhandlung war wegen der Erkrankung der Vorsitzenden Richterin geplatzt. Der Anwalt des Angeklagten hatte im November Beschwerde wegen der langen Untersuchungshaft eingelegt.