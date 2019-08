per Mail teilen

Im Prozess um das Explosionsunglück bei der BASF 2016 mit fünf Toten hat die Staatsanwaltschaft für den Angeklagten eine Bewährungsstrafe von zwölf Monaten wegen fahrlässiger Tötung gefordert.



Angeklagt vor dem Landgericht Frankenthal ist der Arbeiter einer Fremdfirma. Er soll ein falsches Rohr angeschnitten und die Katastrophe ausgelöst haben.

Keine Mitschuld der BASF



Die Staatsanwaltschaft machte in ihrem Plädoyer deutlich, dass sie bei der BASF keine Mitschuld für das Explosionsunglück sieht. Alle Sicherheitsvorschriften seien eingehalten worden. Untersuchungen belegten, dass die Schuld an dem Inferno beim Angeklagten liege, so die Staatsanwaltschaft.

"Fahrlässige Tötung"

Er habe sich in fünf Fällen der fahrlässigen Tötung und dem Herbeiführen einer Sprengstoffexplosion schuldig gemacht. Er habe in ein falsches Rohr mit einem leicht entzündlichen Gasgemisch geschnitten. In der Folge kam es zu mehreren Explosionen. Fünf Menschen starben, mehr als 40 wurden verletzt. Mit einem Urteil wird nächste Woche gerechnet.