Zum Zeitpunkt der Explosion auf dem BASF-Gelände im Oktober 2016 entsprach die Rohrleitungsanlage dem damaligen Stand der Sicherheitstechnik. Das sagte ein TÜV-Gutachter vor Gericht.

Die Rohrleitungen seien sicher und deren Kennzeichnung ausreichend gewesen. Das ist das Fazit des TÜV-Gutachters, der die Sicherheitstechnik der BASF zum Unglückszeitpunkt geprüft hat. Am Mittwoch sagte er als Zeuge vor dem Landgericht in Frankenthal aus.

TÜV empfiehlt BASF Verbesserungen

Dennoch habe der TÜV der BASF einige Verbesserungen empfohlen, die sich allerdings erst aus der Katastrophe ergeben hätten, sagte der Gutachter. Unter anderem rät der TÜV, die Ethylen-Leitung künftig noch besser zu isolieren, da der Stoff besonders hitzeempfindlich sei. Die Leitung war beim Unglück 2016 bei der starken Hitzeentwicklung durch den Brand am Nebenrohr gerissen, herumgewirbelt und war mit ihrem tonnenschweren Gewicht auf das erste Feuerwehrauto vor Ort gekracht und explodiert.

Der Großbrand auf dem BASF-Gelände am 17. Oktober 2016 dpa Bildfunk

TÜV fordert Gefahrenanalyse von BASF

Außerdem soll die BASF eine Gefahrenanalyse für den gesamten Rohrleitungsgraben anfertigen, nicht nur für die einzelnen Rohre. Bei der Explosion im Nordhafen wurden fünf Menschen getötet, viele weitere verletzt. Angeklagt ist ein Schlosser, der bei Rohrarbeiten in dem Graben mit einer Flex die falsche Leitung angeschnitten haben soll. Der 64-Jährige will sich voraussichtlich in der kommenden Woche zu den Vorwürfen äußern.