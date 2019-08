Beim Erlebnistag Deutsche Weinstraße ist am Sonntag zwischen Schweigen-Rechtenbach und Bockenheim die Straße frei für Fahrradfahrer, Inliner und Fußgänger. An der 70 Kilometer langen Strecke gibt es Musik und Programm.

Das Weinfest beginnt am Sonntag um 10 Uhr in Edenkoben, die Winzer Höfe haben bis 18 Uhr geöffnet. Pfalzwein und die Gemeinden entlang der Deutschen Weinstraße, die den Erlebnistag gemeinsam veranstalten, erwarten etwa 200.000 Besucher. Das Motto beim 34. Erlebnistag lautet "Freunde der Pfalz".

Helikopterrundflüge, Kerb und Weinbergsbahn

Neben Weinausschanken und Ständen mit Pfälzer Spezialitäten gibt es entlang der Strecke ein Unterhaltungsprogramm mit Spielen, Musik und Sportangeboten. In Kirchheim startet um 9.45 Uhr ein Lauf über zehn Kilometer, Siegerehrung ist um 12 Uhr. Außerdem fährt ein „Erlebnistagsbähnel“ durch die Weinberge im Norden der Weinstraße. In Grünstadt wird ein Wasserspielepark in der Manfred Kippler Halle aufgebaut.

Eindrücke vom Erlebnistag 2018:

Der Feuerwehrverein Diedesfeld bietet am Ortsausgang Richtung Maikammer Helikopter-Rundflüge in die Umgebung an. In Wachenheim können Kinder Ponyreiten. In Bockenheim, Birkweiler, Klingenmünster und Geinsheim ist jeweils Kerb. Unter Tandemfahrradfahrern wird in Edenkoben um 16 Uhr ein Fahrrad verlost.

Aufgrund der hohen Besucherzahl empfehlen die Veranstalter die Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln.