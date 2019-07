per Mail teilen

In Dudenhofen steht seit kurzem eine zwei Meter hohe "Blitzersäule". In Wirklichkeit ist die vermeintliche Radarfalle aber etwas völlig anderes - und zwar ein Vogelhäuschen.

Dauer 0:44 min Blitzer-Vogelhaus Dudenhofen Blitzer-Vogelhaus in Dudenhofen

Das Vogelhaus im Blitzer-Design steht an der Berghauser Straße in Dudenhofen und soll zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen: Erstens soll sie Vögeln eine neue Heimat bieten – und zweitens Raser ausbremsen.

Ortsverein hofft auf positive Wirkung

"Wir haben hier an der Kreisstraße viel Verkehr", sagt Manfred Hick vom Ortsverein Dudenhofen. "Weil hier viele zu schnell fahren, dachten wir uns, dass man dadurch die Aufmerksamkeit der Leute gewinnen könnte und sie vielleicht in Zukunft mehr Vorsicht an den Tag legen."

Kampf gegen rücksichtslose Raser

Eigentlich gilt an dieser Stelle ein Tempolimit von 50 Stundenkilometern - aber nur die Wenigsten halten sich daran, erzählt Anwohner Josef Klein. Mit der Idee, das säulenartige Vogelhaus auf seinem Privatgrundstück aufzustellen, war er sofort einverstanden: "Ich erlebe es fast täglich, dass die Leute mit 90 Stundenkilometern hier vorbeifahren – auch nachts. Solange nichts dagegen unternommen wird, soll die Säule ruhig stehenbleiben."

Durch dieses Loch können Vögel ins Innere der Säule schlüpfen SWR

Dass es sich um keine richtige Radarfalle handelt, sieht nur derjenige, der genau hinschaut: Ganz oben an der Säule gibt es einen runden Eingang, durch den die Tiere ins Vogelhaus schlüpfen können.

Gefahr für den Verkehr?

In der Gemeinde gibt es unterschiedliche Meinungen zur Radar-Attrappe. "Manche", sagt Ortsbürgermeister Peter Eberhart, "fanden die Idee lustig – andere haben sich darüber beschwert, dass das gefährlich sei, weil sie eine Vollbremsung hingelegt haben." Passiert sei aber noch nichts.