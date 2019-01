Mehrere Pferde und Esel haben in der Pfalz einen Zug zu einer Notbremsung gezwungen. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, waren die Tiere aus einer Koppel in Bad Dürkheim ausgebüxt.

Die Bundespolizei fing die vier Freigänger am Montag wieder ein und übergab sie der 39 Jahre alten Halterin. Die Bahnstrecke musste hierfür zeitweise gesperrt werden. Eselohren (Archiv) dpa Bildfunk Tiere hatten Koppel kaputt getreten Nach Angaben der Frau hatten ihre Tiere das Tor der Koppel kaputt getreten und waren zu einem Rundgang aufgebrochen. Mehrere Anwohner hatten die Tiere noch am Flugplatz und in einer Wohnsiedlung entdeckt und der Polizei gemeldet. Vierbeiner sind zurück auf der Weide Alle Tiere sind laut Polizei wohlbehalten zurück auf der Weide, auch von den Fahrgästen im Zug verletzte sich bei der Gefahrenbremsung niemand.