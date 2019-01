per Mail teilen

Der vermisste Teenager, der aus einem Kinderheim im pfälzischen Bobenheim-Roxheim floh, ist wieder da. Die Polizei fand ihn am Dienstag in einer Wohnung im Rhein-Pfalz-Kreis - zusammen mit einem 21-Jährigen.

Die Polizei teilte mit, die Beamten hätten den Jungen am Dienstagmittag "wohlbehalten" in der Wohnung angetroffen. Beide - der Junge und der 21-Jährige - würden nun befragt, teilte die Polizei mit. Danach soll der Junge, der aus der Schweiz stammt, an die dortigen Behörden übergeben werden.

Polizei

Von zu Hause getürmt, aus dem Heim abgehauen

Der Junge war einen Tag vor Weihnachten aus seinem Zuhause in der Schweizer Gemeinde Aegerten (Kanton Bern) weggelaufen, seine Eltern hatten ihren Sohn als vermisst gemeldet. Vier Tage später griff ihn die Polizei dann 400 Kilometer entfernt in der Wohnung des 21-Jährigen in Bobenheim-Roxheim (Rhein-Pfalz-Kreis) auf. Die beiden hatten sich vor längerer Zeit im Internet kennengelernt.

Zehn Tage lang spurlos verschwunden

Die Polizei brachte den 13-Jährigen zunächst in einem Kinderheim unter, aus dem er am selben Abend, dem 28. Dezember, wohl über die Dachterrasse abhaute. Danach fehlte über zehn Tage lang jede Spur von dem Jungen. Die Polizei ging davon aus, dass er mit dem älteren Mann unterwegs war.

Hinweise, dass es zu Straftaten gegen den Jungen gekommen sein könnte, gab es laut Polizei bislang nicht.