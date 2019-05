Das "Who's who" der Raumfahrt kommt heute in Speyer zusammen, um über die ersten Schritte 1969 auf dem Mond zu sprechen. Mit dabei sind NASA-Legende Duke und ESA-Astronaut Maurer.

Dauer 01:53 min Astronaut Duke in Speyer über Mondlandung Der jüngste Mann auf dem Mond ist in Rheinland-Pfalz: Der US-Astronaut Charles Duke nimmt im Technik Museum in Speyer am Symposium "50 Jahre Mondlandung" teil.

Als vor rund 50 Jahren die ersten Menschen den Mond betraten, am 21. Juli 1969, war Charles Duke im Nasa-Kontrollzentrum in Houston der Verbindungsmann zu den Astronauten im All. Auf den berühmten Satz von Neil Armstrong "The eagle has landed" ("Der Adler ist gelandet") funkte Duke von dort "Roger" ("Verstanden") zum Mond zurück.

Im Technik Museum Speyer erinnert Duke, der 1972 mit der Apollo-16-Mission selbst zum Mond reiste, ab Mittwoch mit Fachleuten an die Anfänge der bemannten Raumfahrt. An dem Symposium in Speyer nimmt auch der deutsche ESA-Astronaut Matthias Maurer teil. Er hat erst 2018 seine Astronauten-Grundausbildung abgeschlossen. In einigen Jahren könnte er als erster Ausländer zur geplanten chinesischen Raumstation fliegen.

Feiertagsprogramm zur Mondlandung

Nach dem Fachtreffen findet im Technik Museum am Donnerstag ein vom Museum organisierter Raumfahrttag zum Thema 50 Jahre Mondlandung statt. Auch dort sind laut Museumsleitung die Astronauten Duke und Maurer mit dabei.

"Ein kleiner Schritt für einen Menschen, ein großer Sprung für die Menschheit." US-Astronaut Neil Armstrong

Die Apollo-11-Mission prägte Generationen. Während der Astronaut Michael Collins mit dem Raumschiff den Mond umkreiste, landeten Neil Armstrong und Buzz Aldrin am 21.7.1969 (3.56 Uhr MEZ) auf dem Mond. Am 24.7.1969 kehrte die Mannschaft sicher auf die Erde zurück.

Ex-NASA-Astronaut Charles Duke hofft, dass Menschen bald wieder zum Mond fliegen. SWR

Drei Jahre später reiste Charles Duke selbst zum Mond. Wie ein kleiner Junge auf dem Weg in einen Abenteuerurlaub habe er sich gefühlt, beschrieb Duke später seine Reise. Der heute 83-Jährige verbrachte insgesamt 265 Stunden im Weltall.

"Das Verlangen etwas zu entdecken war stärker als jede Gefahr." US-Astronaut Charles Duke

1975 zog sich Duke aus der aktiven Raumfahrt zurück. Es ist nicht das erste Mal, dass Duke in Rheinland-Pfalz ist. Nach dem College war er als Kampfpilot in Ramstein stationiert. Vor rund eineinhalb Jahren war Duke schon einmal in Speyer und überbrachte dem Museum für seine Raumfahrt-Ausstellung die Unterkleidung, die er unter seinem Astronautenanzug getragen hatte. Damals lobte er vor allem die Panorama-Ansicht aller Mondlandestellen im Museum.