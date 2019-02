per Mail teilen

Zwei Jahre nach dem Explosionsunglück bei der BASF beginnt am Dienstag vor dem Frankenthaler Landgericht der Prozess gegen einen externen Mitarbeiter. Er soll bei Reparaturarbeiten eine falsche Gasleitung angeschnitten haben. Vier Feuerwehrleute und ein Matrose starben.

Angeklagt ist ein 64 Jahre alter Mann, der bei der Explosion selbst schwere Brandverletzungen erlitten hatte. Der Mann ist seitdem arbeitsunfähig. Ihm wird fahrlässige Tötung, fahrlässige Körperverletzung und die fahrlässige Herbeiführung einer Sprengstoffexplosion vorgeworfen.

Bei dem Großbrand waren 160 Feuerwehrleute rund zehn Stunden im Einsatz, um das Feuer zu löschen. Das Unglück am 17. Oktober 2016 mit fünf Toten und 30 Verletzten gilt als eines der schwersten auf dem Werksgelände der BASF in Ludwigshafen. Unglücksort war der Landeshafen Nord. Dort werden täglich brennbare Flüssigkeiten von Tankschiffen in große BASF-Tanks gepumpt.

64-Jähriger soll falsche BASF-Gasleitung angeschnitten haben

Der Mann führte als Mitarbeiter einer Fremdfirma am Unglückstag Reparaturarbeiten in einem Rohrgraben aus. Dazu sollte er eine leere Gasleitung anschneiden. Der Angeklagte erwischte mit seinem Winkelschleifer aber offenbar eine gefüllte Gasleitung und durchtrennte sie. Durch die Funken des Werkzeugs entzündete sich das enthaltene Gemisch, die Flammen griffen schnell auf die anderen Rohrleitungen über. Nur sechs Minuten später kam es zu der folgenschweren Explosion und dem Großbrand. Da war gerade die BASF-Werkfeuerwehr am Unglücksort eingetroffen.

Angeklagter: Keine Erinnerung an das Unglück

Der Angeklagter kann sich an das Unglück nicht erinnern, sagte er den Ermittlern, aber er bedauere die Folgen außerordentlich. Im schlimmsten Fall droht dem 64-Jährigen bei einer Verurteilung eine Haftstrafe. Allein die fahrlässige Tötung eines oder mehrerer Menschen kann mit bis zu fünf Jahren Haft bestraft werden, möglich ist aber auch eine Geldstrafe.

42 Zeugen zum Prozess am Landgericht Frankenthal geladen

Die Staatsanwaltschaft hat für den Prozess am Frankenthaler Landgericht 42 Zeugen und zehn Sachverständige geladen. Zu dem Unglück liegen mehrere Gutachten vor. Die BASF hat mittlerweile nach eigenen Angaben Konsequenzen aus dem Explosionsunglück gezogen. So sollen eine bessere Kennzeichnung der Rohrleitungen helfen, das Risiko von Verwechslungen bei Arbeiten weiter zu senken. Bei Schneidearbeiten sollen Arbeiter nur noch funkenarme Werkzeuge verwenden.

Gedenken an Feuerwehrleute der BASF

Zum Jahrestag wurde 2017 auf dem BASF-Gelände ein Gedenkort aus vier Stelen mit den eingravierten Namen der gestorbenen Feuerwehrleute eingerichtet. "Wir werden den 17. Oktober 2016 nicht vergessen und die Opfer in Erinnerung behalten. Wir stehen zu unserer Verantwortung", sagte der damalige BASF-Vorstandschef Kurt Bock.