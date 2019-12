per Mail teilen

Die Evangelische Kirche der Pfalz hat einen erneuten Verdacht auf sexuellen Missbrauch in einer ihrer Kindertagesstätten in Ludwigshafen bestätigt. Mutmaßliches Opfer soll ein drei Jahre altes Mädchen sein.

Der Fall soll sich vor etwa einer Woche ereignet haben. In einer Mitteilung der Evangelischen Landeskirche heißt es, das dreijährige Kind soll in der Kindertagesstätte unsittlich berührt worden sein. Drei Tage später hätten die Eltern die Missbrauchsvorwürfe erhoben und eine Erzieherin beschuldigt.

Beschuldigte streitet Vorwürfe ab

Die Erzieherin ist laut Kirche von ihrer Arbeit in der Kita freigestellt worden. Außerdem wurde Anzeige erstattet. Die angeschuldigte Erzieherin habe die Vorwürfe jedoch bestritten. Bei einem Elternabend in der Kita wurden die Eltern informiert. Man wolle den Vorwurf jetzt schnellstmöglich klären, so die Kirche.

Weiterer Missbrauchsfall in Ludwigshafen

Auch im Juli gab es Missbrauchsvorwürfe gegen einen Erzieher in einer anderen Kita der Evangelischen Kirche in Ludwigshafen. Die Ermittlungen sind laut Staatsanwaltschaft noch nicht abgeschlossen. Man warte noch auf ein psychologisches Gutachten über das Kind, mit dem erst 2020 zu rechnen sei.