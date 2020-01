Die Landesregierung hat der Stadt Annweiler für den Rheinland-Pfalz-Tag vergangenes Jahr zusätzliche finanzielle Unterstützung zugesagt - in Höhe von 32.000 Euro. Das teilte ein Sprecher der Staatskanzlei in Mainz mit. Hintergrund ist das hohe Defizit beim Landesfest in Annweiler von bis zu 200.000 Euro. Es waren deutlich weniger Besucher in die Stadt gekommen als erwartet. Die Mehrkosten kann die hoch verschuldete Stadt nach eigenen Angaben nicht alleine tragen. Das Land hat außerdem angekündigt, künftig die Bewerber-Städte für den Rheinland-Pfalz-Tag strenger zu prüfen.