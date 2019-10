In den Wäldern rund um Annweiler und Eußerthal in der Südpfalz findet am Samstag eine großangelegte Treibjagd statt. Nach Angaben des Kreisjagdmeisters werden 280 Jäger mit Treibern und Hunden unterwegs sein. Geschossen würden vor allem Wildschweine, sagt Kreisjagdmeister Jörg Sigmund. Diese hätten sich in den vergangenen Monaten stark vermehrt und sorgten jetzt für große Schäden in Feldern und Gärten. Durch den letzten milden Winter hätten mehr Frischlinge als sonst überlebt und diese würden sich jetzt ebenfalls fortpflanzen. Um einen weiteren Anstieg der Wildschweinpopulation in der Südpfalz zu verhindern sei es nötig, einen Teil davon abzuschießen. Darüberhinaus drohe, dass sich durch die Wildschweine die für Hausschweine tödliche Afrikanische Schweinepest nach Rheinland-Pfalz ausbreitet.