Die Mitarbeiter der Supermarktkette Real in der Pfalz haben Angst um ihren Arbeitsplatz. Nach Angaben der Gewerkschaft ver.di-ist ist die Zukunft der Pfälzer Filialen unklar.

Die angeschlagene Supermarktkette soll Ende Januar verkauft werden. Zur Zukunft der insgesamt sieben pfälzer Filialen will sich der Handelskonzern Metro, zu dem Real gehört, zurzeit nicht dazu äußern.

Erhalt der Filiale in Mutterstadt

Die Filiale in Mutterstadt soll nach Angaben der Gemeindeverwaltung erhalten bleiben. Metro hätte zugesichert, dass die Filiale saniert und modernisiert werde. Ob die Mitarbeiter übernommen werden und in welcher Form die Filiale weiter betrieben werde, sei jedoch unklar. Am Standort Haßloch gibt es laut Gemeindeverwaltung keine Informationen über die Zukunft der Real Filiale.