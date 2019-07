In der Pfalz müssen immer mehr Bäume wegen der Rußrindenkrankheit gefällt werden. In Altrip, Otterstadt, Waldsee und Mutterstadt sind mehrere hundert Bergahorn-Bäume betroffen. Nach Auskunft des Forstamts Pfälzer Rheinauen sind einige Waldstücke in Altrip am stärksten befallen . Die Baumfällarbeiten haben bereits begonnen und werden etwa eine Woche andauern.