Die asiatische Tigermücke ist erstmals in Rheinland-Pfalz in größerer Anzahl nachgewiesen worden. Die Stechmücken wurden im Neubaugebiet Melm in Ludwigshafen entdeckt.

Wie die Stadtverwaltung mitteilt, haben die Schnakenbekämpfer der KABS auf einem 18 Hektar großen Teil des Neubaugebiets die Tigermücke nachgewiesen. Nach Angaben der Stadt Ludwigshafen verfolgt diese aggressive Stechmückenart auch tagsüber Menschen hartnäckig. Die asiatische Tigermücke kann zahlreiche Krankheiten übertragen, wie das Dengue-Fieber oder Zika-Viren. Gesundheitsamt appelliert an Anwohner Die Mücke legt ihre Eier bevorzugt in kleinen Wasserbehältern wie Regentonnen ab. Alle Anwohner im Ludwigshafener Stadtteil Melm erhalten deshalb jetzt kostenlos ein Schnakenbekämpfungsmittel in Tablettenform, um damit die Wassergefäße zu behandeln. Das Gesundheitsamt appelliert an alle Anwohner, die Bekämpfungsaktion zu unterstützen.