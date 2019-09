per Mail teilen

Der Ausbau der A61 von der baden-württembergischen Landesgrenze bis zum Kreuz Frankenthal wird offenbar deutlich teurer als ursprünglich geplant. Demnach wird jetzt mit 1,4 Milliarden Euro kalkuliert.

Das wären 600 Millionen Euro mehr als ursprünglich vorgesehen. Die neue Summe geht aus dem Entwurf zum Haushaltsplan 2020 des Bundes hervor. Zuvor hatte der "Tagesspiegel" über die Kostensteigerung berichtet. Sie wurde dem SWR auch von rheinland-pfälzischen Bundestagsabgeordneten bestätigt.

Der Ausbau ist ein Projekt in öffentlich-privater Partnerschaft (ÖPP) und umfasst einerseits den Ausbau eines 31 Kilometer langen Abschnitts der A61 zwischen dem Autobahnkreuz Frankenthal und der Rheinbrücke Speyer. Hinzu kommen noch Arbeiten an kürzeren Abschnitten der A650 und der A65, die in der neuen Kostenschätzung berücksichtigt sind.

Grünen-Politiker fordert Stopp des Ausbaus

Der haushaltspolitische Sprecher der Grünen im Bundestag, Sven-Christian Kindler, kritisierte die Kostensteigerung und forderte, das A61-Projekt zu stoppen. Kindler hatte eine Anfrage an das Bundesverkehrsministerium gerichtet. Auf die Frage nach dem Grund der höheren Baukosten teilte das Ministerium mit: "Die Wirtschaftlichkeitsuntersuchung eines ÖPP-Projektes wird in mehreren Stufen durchgeführt, wobei sich der Detaillierungsgrad und die Projektangaben verändern können."

Bund soll alle Zahlen offen legen

Nach Ansicht von Kindler liegt das Problem in der Zusammenarbeit zwischen Staat und Privatwirtschaft. Die Zinskosten seien bei ÖPP-Projekten deutlich teurer und daher sei ÖPP im Straßenbau ein Minusgeschäft für den Staat. Vor allem große Banken, große Baukonzerne und große Versicherungen profitierten, so Kindler im Gespräch mit dem SWR.

Er fordert von der Bundesregierung, sie solle nun alle Zahlen offen legen.