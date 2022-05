Verkaufsstart für das 9-Euro-Ticket

Die Rhein-Neckar-Verkehrsgesellschaft startet ab heute auf allen online-Portalen den Verkauf der 9-Euro-Monats-Tickets. Laut rnv können Fahrgäste damit ab Juni im Regionalverkehr quer durch die Metropolregion Rhein-Neckar und ganz Deutschland fahren. Nach Angaben der Geschäftsführung hatte die Rhein-Neckar-Verkehrsgesellschaft in den vergangenen Wochen sehr viel zu tun, den Vertrieb des neuen Angebots vorzubereiten. Man hoffe, dass viele Menschen es in den nächsten drei Monaten nutzen und auf den ÖPNV umsteigen. Das Ticket sei ab heute in der rnv/VRN-Handy-Ticket-App der rnv sowie im Laufe des Tages in der eTarif-App erhältlich. Ab morgen könne das 9-Euro-Ticket auch an den Ticketautomaten erworben werden, ab Montag dann in den Mobilitätszentralen in Mannheim, Ludwigshafen und Heidelberg sowie in allen Verkaufsstellen.