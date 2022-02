90-Jährige tritt in Bad Dürkheim Sportverein bei

per Mail teilen

Anneliese Huf hat im Alter von 90 Jahren noch mal etwas Neues angefangen. Sie fand den Mut und trat kurzerhand in den Sportverein TV 1860 Bad Dürkheim ein. Wir haben sie beim Training besucht.

Umzug nach Bad Dürkheim

Nach über 70 Jahren war sie aus Hessen in die Kurstadt gezogen, um näher bei einer ihrer Töchter zu sein, die ihr auch mal helfen kann. Schon bald knüpfte sie neue Kontakte in ihrer neuen Heimat. Schnell stand fest: Sie will wieder aktiv werden, sich bewegen.

Fitnessstudio oder Sportverein?

Anneliese Huf hatte die Qual der Wahl zwischen einem Fitnessstudio und besagtem Sportverein. Zunächst hatte sie sich ein Fitnessstudio in der Nähe des Dürkheimer Bahnhofs angeschaut. „Aber sowas mit Geräten, das ist nix für mich“ sagt die 90-jährige. Für sie war klar: Der TV 1860 Bad Dürkheim ist der richtige Verein für sie.

Zu Fuß zum Sport

Jeden Dienstag hat die 90-Jährige Training. Das ist zum Glück von Anneliese Huf nicht weit von ihrer Wohnung im Seniorenheim. Und so läuft sie den zwölfminütigen Weg zur TV-Halle dienstags zu Fuß.

"Ich habe mein ganz Leben lang Sport gemacht und das kam mir immer zugute.“

Vom Rollstuhl zurück in die Sporthalle

Ihr Bewegungsdrang hat ihr auch geholfen, zwei Rückenoperationen gut zu überstehen. Denn nach den OPs war sie zunächst an den Rollstuhl gefesselt und danach auf einen Rollator angewiesen. Doch das ist Vergangenheit. Nun übt sie fleißig zusammen mit anderen Seniorinnen über 70 in der Turnhalle des TV 1860 Bad Dürkheim.

Trainerin ist begeistert von der 90-Jährigen

TV-Übungsleiterin Susanne Müller-Hennicke ist begeistert von ihrem Vereinsneumitglied. „Sie ist fit, extrem aufmerksam und macht die Übungen genau nach. Und vor allem sieht sie viel jünger aus als sie ist, am Anfang habe ich sie auf 80 bis höchstens 85 Jahre geschätzt“. In der Tat fühlt sich die 90-jährige Anneliese Huf aktuell auch selbst sehr fit.

"Ich möchte, wenns geht, 100 werden."

Geselligkeit im Sportverein

Als ehemalige Bankkauffrau „fällt es mir nicht schwer, mit anderen Leuten ins Gespräch zu kommen“, sagt Anneliese Huf. Mut für etwas Neues verspürt sie dabei immer. Wichtig ist für die 90-Jährige die Geselligkeit, die ein Sportverein bieten kann. Dass die anderen Sportlerinnen nach der Übungsstunde gerne mal einen trinken gehen, kommt ihr daher recht, auch wenn das durch Corona in letzter Zeit eher selten möglich war.

Kein Alkohol für die Sportlerin

Wenn die Treffen wieder möglich sind, wird sie allerdings auf Pfälzer Wein verzichten. Denn nach einem Herzinfarkt „muss ich ein wenig vorsichtig sein und trinke daher keinen Alkohol, ich möchte ja noch ein bisschen da sein.“