9-Euro-Ticket sorgt für mehr Tourismus in der Pfalz

Das 9-Euro-Ticket für den öffentlichen Nahverkehr bringt nach Angaben der Rheinland-Pfalz-Tourismus GmbH mehr Besucher zu Sehenswürdigkeiten in der Region. Das haben Touristiker bereits zwei Wochen nach Einführung des günstigen Fahrscheins festgestellt.Vor allem jüngere Leute hätten jetzt die Gelegenheit, die Sehenswürdigkeiten in der Pfalz zu erkunden. So eine Sprecherin der Rheinland-Pfalz-Tourismus GmbH. Sie geht davon aus, dass insbesondere die Städte davon profitieren könnten, die mit der Regionalbahn erreichbar sind. Das sind bei uns in der Region beispielsweise Grünstadt, Bad Dürkheim, Neustadt, Speyer, Landau und Germersheim. Hotellerie und Gastronomie seien optimistisch, dass mehr Gäste kommen. Erste Erfahrungen zeigten bereits, dass auch Einheimische verstärkt Bus und Bahn für Ausflüge in die Region nutzten. Über Fronleichnam rechnen die Touristiker mit großem Besucherandrang.