89-Jähriger aus Maikammer vermisst

Die Polizei konnte ihn bisher nicht ausfindig machen und bittet die Bevölkerung nun um Mithilfe.

Der 89-Jährige verließ nach Polizeiangaben am 29.10. gegen 11 Uhr seine Wohnung. Zuletzt wurde er in Maikammer gesehen, als er zu Fuß in Richtung Venningen (Kreis Südliche Weinstraße) unterwegs war. Seitdem ist unklar, wo sich der Mann aufhält. Die Polizei schließt nicht aus, dass der 89-Jährige öffentliche Verkehrsmittel nutzt.

Beschreibung des vermissten Mannes

Der Vermisste wird folgendermaßen von der Polizei beschrieben:

circa 1,65 bis 1,70 Meter groß

schmale Statur

wiegt circa 65 kg

trägt eine braune Hose, eine hellgraue Sommerjacke und eine Brille

hat kurze graue Haare und eine Halbglatze

Zeugen, die den vermissten Mann gesehen oder Hinweise zu seinem Aufenthaltsort geben können, sollen sich bei der Polizei in Landau melden. Die Beamten sind unter der 06341 2870 erreichbar.