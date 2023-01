83-Jährige hat möglicherweise in Frankenthal Ehemann getötet

Eine 83-jährige Frau steht im Verdacht ihren 89 Jahre alten Ehemann getötet zu haben. Die Leiche des Mannes wurde gestern in Frankenthal in der gemeinsamen Wohnung gefunden.

Wie die Staatsanwaltschaft dem SWR sagte, habe die Tochter des Ehepaares am Montag die Polizei alarmiert. Kurz vor 13 Uhr seien die Beamten dann in der Wohnung des Paars eingetroffen. Sie stellten bei dem Verstorbenen Platzwunden an den Armen und am Kopf fest, so der Leitende Oberstaatsanwalt Ströber auf SWR-Anfrage. Der 89-Jährige sei bettlägerig gewesen.

Tatverdächtige aus Frankenthal möglicherweise dement

Tatverdächtig sei die Ehefrau des 89-jährigen Mannes. Gegen sie werde nun wegen Verdachts auf Totschlag ermittelt. Die Frau sei möglicherweise dement oder leide an einer anderen Krankheit.

Das Motiv, die Hintergründe und Umstände der Tat sind noch unklar. Weil keine Fluchtgefahr bestehe, müsse die Frau nicht in Untersuchungshaft.

Ein Sachverständiger soll nun untersuchen, ob die 83-Jährige schuldfähig und gefährlich ist. Die genaue Todesursache soll am Mittwoch durch eine Obduktion geklärt werden, so der Leitende Oberstaatsanwalt.