Ein 82-jähriger Rollerfahrer ist am Dienstagnachmittag bei einem Unfall in Klingenmünster im Kreis Südliche Weinstraße ums Leben gekommen. Laut Polizei hatte der Mann offenbar die Kontrolle über seinen Roller verloren, kam von der Straße ab und prallte gegen einen Laternenmast. Auf dem Weg ins Krankenhaus sei der 82-jährige anschließend seinen Verletzungen erlegen. Andere Verkehrsteilnehmer seien nicht in den Unfall verwickelt gewesen. Wie es zu dem Unfall kam, sei noch unklar.