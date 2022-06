per Mail teilen

Ein 80-jähriger Radfahrer ist jetzt zwei Wochen nach einem Unfall in Mannheim gestorben. Das teilt die Polizei mit. Der Senior war am 3. Juni von einem Lieferwagen frontal erfasst worden. Der junge Fahrer hatte ihm die Vorfahrt genommen, so die Polizei. Der Radfahrer erlag jetzt seinen schweren Verletzungen.