Mehrere Pendlerrouten nur für Radfahrer sollen im Land gebaut werden - etwa zwischen Worms und Wörth. Dort werden die Planungen jetzt konkreter.

Ein Ingenieurbüro soll in einer Machbarkeitsstudie den besten Weg zwischen Worms und Ludwigshafen finden, wie das Verkehrsministerium am Mittwoch in Mainz mitteilte. Der etwa 80 Kilometer lange Radweg am Oberrhein gliedere sich in drei Abschnitte, inklusive einer Rheinquerung nach Baden-Württemberg.

Wie lange die Planung der Route dauert, sei noch nicht abzusehen. Alle Kommunen müssten mit dem Verlauf in ihrem Gebiet einverstanden sein und die Einzelheiten des Radwegs ausgearbeitet werden. Das Land übernehme 80 Prozent der Kosten der Machbarkeitsstudie. Mit der Route "Oberrhein" seien drei von sieben Verbindungen in Rheinland-Pfalz auf den Weg gebracht worden, die der Landesbetrieb Mobilität als mögliche Pendler-Radrouten identifiziert habe. Das Land wolle zusammen mit den Kommunen in dieser Legislaturperiode auch mit der Planung der vier anderen Routen beginnen.

In Rheinhessen sollen Bauarbeiten 2019 beginnen

Der Bau der Route Mainz-Ingelheim-Bingen soll bereits 2019 beginnen. Die endgültige Route sei gemeinsam mit den Kommunen festgelegt worden. Die Kosten für das Pilotprojekt trägt das Land.

Für die Route Trier-Konz sei mit den Kommunen ein Kooperationsvertrag geschlossen worden. Diese verständigten sich derzeit über Details der Wegführung.