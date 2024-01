Wörth: 74-Jähriger flüchtet vor der Polizei mit 200 Sachen

per Mail teilen

Die Polizei wollte einen 74-jährigen Autofahrer auf der B9 bei Wörth (Kreis Germersheim) kontrollieren, weil er riskant überholt hatte. Der Mann gab aber stattdessen Gas.

Der Vorfall ereignete sich am Dienstag am späten Nachmittag. Nach Angaben eines Polizeisprechers hatten die Polizeibeamten dem Mann signalisiert, dass er halten soll. Er fuhr aber weiter. Die Beamten nahmen die Verfolgung auf. Zunächst fuhr der Mann über die A65 - dort zeitweise mit mehr als 200 km/h, so der Sprecher. Anschließend raste er durch die Ortschaften Impflingen, Billigheim-Ingenheim, Rohrbach, Heuchelheim bis Klingenmünster mit bis zu 100 km/h, schätzt die Polizei.

Unfall beendet Verfolgungsjagd

In Klingenmünster endete seine Fahrt: Der 74-Jährige fuhr an einer Einmündung auf ein anderes Auto auf. Laut Polizei wurden während der Verfolgungsjagd durch den Autofahrer mehrere andere Autofahrer gefährdet. Es sei aber zu keinen Unfällen oder Verletzten gekommen. Bei der Kontrolle stellten die Beamten bei dem Mann einen Atem-Alkohol von 0,7 Promille fest. Auch gab er an, Medikamente genommen zu haben. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Die Polizei ermittelt wegen Straßenverkehrsgefährdung und wegen eines verbotenen Autorennens.