Die Stadt Ludwigshafen hat vor zwei-einhalb Wochen als Corona-Schutzmaßnahme die Maskenpflicht in der Innenstadt eingeführt. Seither wurden rund 700 Verstöße geahndet.

Mehr als 1.000 Mal wurde in den vergangenen zwei Wochen durch Ordnungskräfte der Stadt und der Polizei kontrolliert, ob die Auflagen zum Schutz vor Corona in Ludwigshafen eingehalten werden. Dabei dokumentierten die Beamten rund 700 Maskenverstöße in der Innenstadt.

Bei Kontrollen in Läden und Gaststätten wurden insgesamt 60 Verstöße festgestellt. Weil sich in zwei Imbissen Gäste aufhielten, seien diese geschlossen worden, heißt es von der Stadt. Es seien nur Abhol- und Lieferdienste erlaubt.

Erfolglose Klage gegen Maskenpflicht

Die Maskenpflicht gilt in Ludwigshafen seit Freitag, den 23. Oktober. Schon am ersten Wochenende hatte es 72 Verstöße gegeben. Die dafür festgelegte Geldstrafe von 50 Euro sei meistens direkt kassiert worden. Dabei hatte es nach Angaben von Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck Protest und Widerstand gegeben.

Auch klagte ein Anwohner gegen die Anordnung, weil diese seiner Ansicht nach rechtswidrig und für weitläufige Orte wie den Berliner Platz unverhältnismäßig sei. Das Verwaltungsgericht Neustadt entschied aber gegen den Eilantrag. Die Stadt Ludwigshafen sei berechtigt, Schutzmaßnahmen wie die Maskenpflicht im Freien anzuordnen.