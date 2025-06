Die Geschichte des Wasserski-Sports geht weit zurück

Die Ursprünge liegen im vergangenen Jahrhundert: In den 1920er-Jahren kam ein amerikanischer Skifahrer auf die Idee, sich auf selbstgebauten Skiern aus Holzfässern über einen See ziehen zu lassen. Was als Experiment begann, entwickelte sich rasch weiter und Slalom, Sprünge und Akrobatik kamen dazu. In den 1960er-Jahren boomte der Sport, vor allem in Urlaubsorten. Wasserski schaffte es 1972 sogar zur Olympiade. Ein großer Auftritt für eine Sportart, die bis heute weltweit begeistert.