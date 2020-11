per Mail teilen

Im Kreis Bad Dürkheim hat der Mobilfunkanbieter Vodafone mit dem Aufbau seines 5G-Internet-Netzes begonnen. Die ersten Masten für das schnellere Internet stehen jetzt in Grünstadt, Neuleiningen, Esthal und Haßloch. Laut Vodafone, wurden die 5G-Masten an bestehenden Mobilfunkstationen angebracht. Somit werde die Qualität des vorhandene Mobilen Internets aufgewertet. Bis Mitte des nächsten Jahres sollen elf weitere 5G-Masten installiert werden: einer im Rhein-Pfalz-Kreis, zwei im Kreis Südliche Weinstraße und drei im Kreis Bad Dürkheim. Der Kreis Germersheim soll sogar fünf neue 5G-Masten bekommen. Zeitgleich kümmern sich Firmen wie die BASF selbst um einen zügigen 5G-Ausbau. Nach eigenen Angaben will der Standort Ludwigshafen Anfang kommenden Jahres einen Zeitplan für seinen 5G-Ausbau beschließen. Denn die schnelle Internet-Technologie sei für die Digitalisierung der BASF unerlässlich.