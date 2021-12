In den Rathäusern von Neustadt und Landau gilt ab Montag die 3G-Regel. Nach Angaben der Stadt Landau erhalten zu den Dienstgebäuden der Stadtverwaltung nur geimpfte, genesene und tagesaktuell getestete Menschen Zutritt. Die jeweiligen Nachweise werden am Eingang kontrolliert. In Neustadt gilt die 3G-Regel nach Angaben der Stadt außerdem im Bürgerbüro, in den städtischen Kitas sowie in Einrichtungen der Jugendhilfe. Ausgenommen seien Kinder unter 12 Jahren.