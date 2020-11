Mehr als 900 Firmen aus der Vorder- und Südpfalz haben in der Pandemie bereits einen Corona-Kredit aufgenommen. Das teilte das staatliche Kreditinstitut für Wiederaufbau, kurz KfW, mit.

Insgesamt sind rund 360 Millionen Euro Kredite beantragt und an die Firmen ausgezahlt worden. Laut KfW-Bankengruppe haben den höchsten Kreditbedarf Unternehmen in Landau. Dort haben knapp 90 Firmen einen Corona-Kredit beantragt - im Wert von 127 Millionen Euro. In anderen Kommunen und Landkreisen seien die Corona-Kredite niedriger. In Ludwigshafen und Speyer zum Beispiel liegt das Kredtivolumen unter 35 Millionen Euro. In den Kreisen Germersheim, Bad Dürkheim und Südliche Weinstraße wurde zwar nicht das meiste Geld beantragt - dort brauchen aber besonders viele Unternehmen kleine Kredite. Laut KfW würden Corona-Kredite vor allem beantragt von Firmen, die etwas verarbeiten, vom Gastgewerbe oder vom Handel.