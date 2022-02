32 Kinder an Schule in Ludwigshafen leicht verletzt

An der Ernst Reuter Realschule Plus in Ludwigshafen-Gartenstadt sind nach SWR-Informationen 32 Kinder leicht verletzt worden. Die Feuerwehr war zu einem Gefahrstoffeinsatz ausgerückt.

Aus der Schule wurde nach Angaben der Feuerwehr ein undefinierbarer stechender Geruch gemeldet. Als die Einsatzkräfte eintrafen, sei das Gebäude bereits geräumt gewesen. Mehrere Kinder klagten über Augen- und Atemwegsreizungen. Elf Kinder mussten ins Krankenhaus gebracht und dort behandelt werden. Geruch kam aus Technikraum Die Feuerwehr konnte den Geruch lokalisieren. Er kam aus dem Technikraum im Untergeschoss der Schule. Die genauen Ursachen werden weiter untersucht. Dazu wurden Messungen gemacht und auch Luftproben genommen, die im Labor untersucht werden. Zusätzlich wurden bereits Lüftungsmaßnahmen eingeleitet. Polizei und Feuerwehr versorgen die verletzten Kinder. Marco Hanna Eine Servicefirma wird sich in der Schule die schadhafte Technik anschauen. Am Dienstag findet der Unterricht für die Schülerinnen und Schüler der Realschule Plus aber erst einmal digital statt.