Kommt 2G für den Nikolausmarkt?

per Mail teilen

Die Stadtverwaltung Landau arbeitet an einem 2-G-Konzept für den Thomas-Nast-Nikolausmarkt.

Das teilte Oberbürgermeister Thomas Hirsch über Facebook mit. Das Vorbild dafür sei Freiburg. Man wolle bestmöglich mit der Infektionslage umgehen, so Hirsch weiter. Der Thomas-Nast-Nikolausmarkt beginnt am Donnerstag. Wegen Corona wurden bereits die Standorte der Verkaufsstände und Fahrgeschäfte entzerrt. Sie sind jetzt über die gesamte Fußgängerzone verteilt. Bisher wurde der Nikolausmarkt zentral auf dem Rathausplatz abgehalten.