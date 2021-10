3G, 2G Plus oder 2G: Wie gehen Restaurants in der Pfalz mit Ungeimpften um?

Jedes Restaurant in Rheinland-Pfalz kann selbst entscheiden, wie es mit Ungeimpften umgeht. Welche Vorteile hat welche Corona-Regelung und wie gehen die Inhaber mit Kritik um?

Nach Angaben des Hotel- und Gaststättenverbandes Dehoga wenden aktuell in der Vorder- und Südpfalz die meisten Restaurants die 2G Plus-Regel an. Danach dürfen sich - je nach Corona-Warnstufe - maximal 25 Ungeimpfte im Restaurant aufhalten. Alle Anwesenden müssen weder Abstand noch Maske tragen. So steht es in der aktuellen Landesverordnung für Rheinland-Pfalz.

Anders ist es bei 3G: Da müssen Bedienung und Gäste, Masken tragen, wenn sie nicht am Tisch sitzen und die Tische müssen 1,50 Meter Abstand voneinander haben. Je nach Restaurantgröße können mit der 3G-Regelung also nicht alle Tische belegt werden.

Was bedeutet 2G, 2G plus und 3G? 3G (geimpft, genesen, getestet) ist die Voraussetzung für den Besuch von Veranstaltungen, bei denen ein Nachweis über eine Impfung, eine Genesung oder ein negatives Antigen-Test-Ergebnis vorliegen muss. Schnelltests, die selbst durchgeführt wurden, werden nicht anerkannt. 2G (geimpft, genesen) beschränkt den Zutritt zu Veranstaltungen auf Personen, die einen Impfnachweis oder einen Genesungs-Nachweis vorlegen können. Ein Test-Nachweis reicht nicht aus. 2G plus sieht vor, dass für Geimpfte und Genesene (2G) unbegrenzte Zusammenkünfte möglich sind. Dazu kann eine bestimmte Anzahl von getesteten Menschen hinzukommen (plus). Der Zutritt von Nicht-Immunisierten, also weder geimpften noch genesenen Menschen, wird mit höherer Warnstufe schrittweise reduziert.

Bald vermehrt 2G-Regel im Restaurant?

Immer mehr Restaurants führen allerdings nach Einschätzung des Dehoga-Präsidenten Gereon Haumann die sogenannte 2G-Regelung ein. Dann dürften sich keine Ungeimpften mehr im Restaurant aufhalten. Die Restaurantinhaber hätten dadurch weniger bürokratischen Aufwand, weil sie die Ungeimpften nicht abzählen müssten, so Haumann.

Als einer der ersten führte Philipp Rumpf von der Sux-Restobar in Speyer die 2G-Regelung ein. Er bekam deswegen vor etwa acht Wochen einen "riesigen Shitstorm" auf Facebook.

Im Speyerer Restaurant Sux können zurzeit nur Geimpfte und Genesene das Restaurant besuchen. Philipp Rumpf

Shitstorm wegen 2G vorprogammiert

"Ich wusste, in dem Moment, wenn ich den Beitrag veröffentliche, das ich Gegenwind bekomme", so der Restaurant-Inhaber aus Speyer. Doch ihm sei es wichtig gewesen, einerseits ein Zeichen fürs Impfen zu setzen, andererseits gehe es ihm auch um sein wirtschaftliches Überleben. "Wir hatten vor Corona erst sieben Monate unser Restaurant auf, dann mussten wir sieben Monate im Lockdown verharren. Da brauche auch ich ein bisschen Solidarität", entgegnet der Restaurantinhaber. Er verstehe zwar, dass er damit Gäste ausgrenze, aber er müsse auch an die Zukunft des Restaurants denken.

Mit der 3G-Regelung müsste nämlich der Abstand zwischen den Tischen vergrößert werden. "Dann könnten nur noch weniger als die Hälfte unserer Gäste hier Platz finden", so Rumpf. Ohnehin seien 90 Prozent seiner Gäste sowieso geimpft.

2G auch in Herxheimer Winelounge

Für die 2G-Regel hat sich auch der Geschäftsführer Alexander Bröhl von AlexWein Lounge in Herxheim am Berg entschieden. Zu Stoßzeiten sei es kaum möglich, die ungeimpften Menschen abzuzählen. "Bei 2G-Plus müsste ich ja dann immer schauen, wie viele sind gerade noch da, wie viele der Ungeimpften sind gerade gegangen", erklärt Bröhl. Auch er hat wegen der 2G-Regelung Kritik einstecken müssen:

Doch die Anfeindungen wegen der 2G-Regelung halten sich dennoch in Grenzen, das bekommt auch der Branchenverband Dehoga von seinen Mitgliedern zurückgespiegelt.

Manche Restaurantbetreiber halten die Corona-Regeln aber flexibel, diesen Freiraum gibt ihnen die aktuelle Corona-Verordnung. So können Restaurantbetreiber heute die 2G- und morgen die 3G-Regel anwenden. "Das ist das Positive für unsere Branche", so Dehoga-Präsident Gereon Haumann.

Das Café Extrablatt in Neustadt hält es aktuell genau so. In der Regel gilt dort die 2G Plus-Regel, doch sollte sich der Anteil an Ungeimpften vergrößern, wäre es auch wieder möglich auf die 3G-Regel umzustellen. "Aber die meisten sind sowieso inzwischen geimpft", erklärt der Betriebsleiter, Tahar Hamzaoui. So oder so gehen der Betriebsleiter und seine Mitarbeiter aber auf Nummer sicher: "Wir tragen, egal ob 2G Plus oder 3G weiterhin noch eine Maske", so Hamzaou.

Dehoga-Präsident fordert Freedom-Day

Obwohl die flexiblen Corona-Regeln gut für die Restaurantinhaber sind, hat der Branchenverband einen Wunsch für die nächsten Wochen: "Ein Freedom-Day wie in Großbritannien wäre unser Wunsch", so Dehoga-Präsident Haumann.