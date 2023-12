per Mail teilen

Auch junge Menschen können auf Trickbetrüger reinfallen: Ein falscher Bankmitarbeiter hat eine 24-Jährige aus Ludwigshafen am Telefon abgezockt. Die überwies mehr als 13.000 Euro an die Betrüger.

Die junge Frau aus dem Ludwigshafener Stadtteil Süd wurde am Nikolaustag von einem Betrüger angerufen, der sich am Telefon als Bankmitarbeiter ausgab. Das teilte die Polizei am Mittwoch mit.

Frau überweist 13.500 Euro an Trickbetrüger

Der Trick ging so: Der Betrüger sagte der jungen Frau, dass 13.500 Euro von ihrem Girokonto abgebucht worden seien. Um das Geld wieder zurückzuholen, leitete der falsche Bankmitarbeiter die 24-Jährige auf ihrer Banking-App durch den angeblichen "Rückbuchungsprozess". Tatsächlich überwies die Frau aber damit die 13.500 Euro auf ein unbekanntes Konto.

Ludwigshafen: Bank konnte 5.000 Euro zurückholen

Das Gute: 5.000 Euro konnten laut Polizei von der Bank wieder zurückgeholt werden. Die restlichen 9.000 Euro der jungen Frau sind aber verloren.

Laut Polizei ist es selten der Fall, dass junge Menschen Opfer von Telefon-oder Trickbetrügern werden. Meistens versuchen Betrüger, ältere Menschen mit Betrugsmaschen wie "Falsche Polizeibeamte", "Enkeltrick", "Falsche Bankmitarbeitende" oder auch "Gewinnversprechen" auszutricksen. 2022 machten Betrüger fast eine Million Euro Beute - nur in der Vorder-und Südpfalz, schätzt das Polizeipräsidium Rheinpfalz.

Polizei ruft zur Vorsicht auf

"Obwohl schon viele Bürgerinnen und Bürger sensibilisiert sind, gelingt es den Betrügern in Einzelfällen immer wieder, Geld oder Wertgegenstände von Betrugsopfern zu erlangen", teilte ein Sprecher im Polizeipräsidium Rheinpfalz in Ludwigshafen angesichts des aktuellen Betrugsfalls mit. "Sollten Sie einmal einen solchen Anruf bekommen, seien Sie wachsam!", warnt die Polizei. Das gilt offenbar nicht nur für Senioren.