Zum gemeinsamen Fasnachtszug von Mannheim und Ludwigshafen werden heute in Ludwigshafen bis zu 200.000 Besucher erwartet. In diesem Jahr ist "Flower Power" angesagt.

Um 13.11 Uhr startet der Fasnachtszug mit insgesamt 82 Zugnummern am Goerdeler Platz im Ludwigshafener Hemshof. Von dort aus ziehen rund 2.500 Fasnachter aus beiden Städten zu Fuß und auf Festwagen, in Musikkapellen und Tanzgarden durch die Ludwigshafener Innenstadt bis zum Theaterplatz. Dort ist in diesem Jahr nach Angaben der Veranstalter zum ersten Mal auch eine Abschlussparty geplant. Der gemeinsame Umzug von Mannheim und Ludwigshafen ist nach Mainz der zweitgrößte in Rheinland-Pfalz.

Fastnachtszug live im SWR Fernsehen und im Internet Der Fastnachtszug in Ludwigshafen wird zeitversetzt von 15:30 Uhr bis 18:00 Uhr live im SWR Fernsehen und hier bei SWR.de übertragen.

"Flower Power" ist in diesem Jahr das Motto des Umzugs. Angeführt wird er von der ehemaligen Beat-Club-Moderatorin Uschi Nerke. Sie wird gemeinsam mit den Musikern von "The Flower Power Men" in einem 68er Mustang an der Spitze des Zuges fahren.

Tausende Hippies in Ludwigshafen erwartet

Neben Hippies, Schlaghosen und psychedelischen Mustern wird auch die Hochstraße beim Umzug ein prominentes Thema sein. Weil ein Teil der Hochstraße Süd einsturzgefährdet ist, musste in diesem Jahr die Route des Umzugs geändert werden, weil der Zug nicht wie sonst unter der gesperrten Hochstraße Süd hindurch ziehen kann.

Rund 2.500 Fastnachter ziehen am Sonntag durch Ludwigshafen SWR

Polizei mit Drohne im Einsatz

Um während des Zugs für Sicherheit zu sorgen, plant die Ludwigshafener Polizei in diesem Jahr zum ersten Mal eine Videoüberwachung. Dafür sind eine Drohne und ein Übertragungswagen im Einsatz.

Zusätzlich ist die Polizei mit so genannten Kontaktteams vor Ort, die bei Konflikten vermitteln sollen. Der Einsatz auf dem Fasnachtszug soll vom Polizeipräsidium Rheinpfalz außerdem eng auf Twitter begleitet werden. Die Beamten wollen damit Einblicke in ihre Arbeit geben.